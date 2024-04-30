Абид Гафаров
Тесть активиста Абида Гафарова освобожден (обновлено)
Увезенный вчера из дома лицами в штатском тесть активиста Абида Гафарова ночью был отпущен. Об этом Гафаров сам написал в facebook.
* * *
Тесть политэмигранта Абида Гафаров увезен в неизвестном направлении
В частном доме, находящегося в политэмиграции активиста Абила Гафарова в поселке Шувелан вечером 29 апреля явились лица в штатском.
Об этом он сам сообщил.
По словам Гафарова, в доме активиста проживают в настоящее время его пожилые тесть и теща.
Лица в штатском изъяли из дома экземпляры книги «Андалуния» и «Смерть ангела», автором которых является Гафаров.
Кроме того, они забрали старый ноутбук и устройство памяти с видеокамеры дома, а также винтовку марки «Иж» для стендовой стрельбы и документ к нему.
«Они увезли в неизвестном направлении моего тестя Алипанаха Гашумова», - отметил Гафаров.
Он считает, что «налет» на его дом был связан с книгой «Андалуния».
В этом политическом романе автор привлекает внимание к произволу силовиков в Азербайджане на примере Тертерских событий 2017 года.
Гафаров сообщил, что ранее 27 апреля с книжной выставки были изъяты полицией 42 экземпляра книги «Андалуния».
Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.
Сам Гафаров был арестован и осужден осенью 2022 г. за критические выступления в youtube. После освобождения эмигрировал в Европу.
-
- Финансы
- 30 апрель 2024 11:16
-
Политика
-
- 30 апрель 2024, 18:20
Хатаинский районный суд арестовал 30 апреля главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на 3 месяца 28 дней. Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.
-
- 30 апрель 2024, 18:09
Процесс поэтапного вывода российских миротворцев из Карабаха продолжается. Колонны бронетехники, спецтехники, бензовозов периодически прибывают на железнодорожную станцию Горан, что недалеко от города Гянджа. После погрузки на платформы, техника вместе с личным составом отбывает в Россию.
-
- 30 апрель 2024, 16:52
Во вторник в Бакинском суде по тяжким преступлениям профсоюзный активист Афияддин Мамедов выступил с показаниями и связал свой арест с профсоюзной деятельностью.
-
- 30 апрель 2024, 16:45
Сегодня в Сабаильском суде Баку завершилось рассмотрение иска редактора отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиза Бабалы против телеканала ATV.
Написать отзыв