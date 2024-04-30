Тесть активиста Абида Гафарова освобожден (обновлено)

Увезенный вчера из дома лицами в штатском тесть активиста Абида Гафарова ночью был отпущен. Об этом Гафаров сам написал в facebook.

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Тесть политэмигранта Абида Гафаров увезен в неизвестном направлении

В частном доме, находящегося в политэмиграции активиста Абила Гафарова в поселке Шувелан вечером 29 апреля явились лица в штатском.

Об этом он сам сообщил.

По словам Гафарова, в доме активиста проживают в настоящее время его пожилые тесть и теща.

Лица в штатском изъяли из дома экземпляры книги «Андалуния» и «Смерть ангела», автором которых является Гафаров.

Кроме того, они забрали старый ноутбук и устройство памяти с видеокамеры дома, а также винтовку марки «Иж» для стендовой стрельбы и документ к нему.

«Они увезли в неизвестном направлении моего тестя Алипанаха Гашумова», - отметил Гафаров.

Он считает, что «налет» на его дом был связан с книгой «Андалуния».

В этом политическом романе автор привлекает внимание к произволу силовиков в Азербайджане на примере Тертерских событий 2017 года.

Гафаров сообщил, что ранее 27 апреля с книжной выставки были изъяты полицией 42 экземпляра книги «Андалуния».

Получить комментарии в правоохранительных органах не удалось.

Сам Гафаров был арестован и осужден осенью 2022 г. за критические выступления в youtube. После освобождения эмигрировал в Европу.