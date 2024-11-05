Фарид Мехралызаде
Апелляционный суд не снял арест с автомобиля Мехралызаде
В Бакинском апелляционном суде 4 ноября состоялось рассмотрение жалобы на арест автомобиля экономиста Фарида Мехралызаде, арестованного по делу Abzas Media, сообщил адвокат Джавад Джавадов.
По его словам, жалоба не была удовлетворена и суд оставил в силе решение Хатаинского суда об аресте личного авто Мехралызаде.
Обвинение утверждает, что он приобрел автомобиль на средства, приобретенные «преступным путем».
Сам Мехралызаде отвергает это утверждение.
Сторона защиты представила документы согласно которым, Мехралызаде являясь начальником отдела коммерческого банка на протяжении 3 лет ежегодно имел доходы в размере 50 тыся манатов, в то время как стоимость машины с таможенным оформлением составила не более 20 тысяч манатов.
Супруга экономиста Наргиз Мухтарова также подала апелляцию, указав, что машина была приобретена супругами в браке совместно и что ее личные доходы позволяли приобрети такую машину.
*Мехралызаде был арестован 1 июня по обвинению в контрабанде.
Впоследствии ему были предъявлены также обвинение в совершении других экономических преступлений.
6 сентября срок ареста Мехрализаде был продлен до 19 декабря.
Он отвергает обвинения и считает их сфабрикованными. Правозащитники признали его политзаключенным.
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