Апелляционный суд оставил Бахруза Самедова под стражей
Апелляционный суд оставил Бахруза Самедова под стражей
Бакинский апелляционный суд накануне не удовлетворил жалобу на арест политолога Бахруза Самедова, обвиняемого в госизмене, сообщила Turan его адвокат Зибейда Садыгова.
“Бахруз Самедов заявил в суде о своей невиновности. Он сказал, что является исключительно сторонником мира и всегда был против войн и человеческих потерь. Я просила суд на период следствия освободить Самедова из-под стражи. Я сказала, чтобы его заключили под стражу, если он не будет приходить на следствие. Однако суд не удовлетворил наше ходатайство и жалобу», - сказала адвокат.
Самедов был задержан 21 августа, спустя два дня суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Ему предъявлено обвинение по ст. 274 (госизмена) УК.
ЕС и ряд международных НПО осудили уголовное преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами.
Он также известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.
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