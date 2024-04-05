Апелляционный суд оставил Тофига Ягублу под стражей
Апелляционный суд оставил Тофига Ягублу под стражей
Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу оппозиционного политика Тофига Ягублу на отказ в переводе под домашний арест. Об этом сообщила дочь политика Нигяр Хази.
По ее словам, на процессе Ягублу заявил, что арестован по политическому заказу за критику правительства.
Хази отметила, что 14 апреля истекает срок 4-месячного предварительного заключения политика. Однако, по ее мнению, как и в случае с другими политзаключенными, срок арест будет продлен.
Она отметила, что следственные действия в отношении Ягублу не проводятся.
*Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.
Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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Политика
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Тогрул
2024-04-05
Одним из тем для обсуждений во время визита руководства дружеской страны Конго являлись достижения реформ в сфере демократии и обмен полезным опытом в деле создания плюрализма в госполитике.