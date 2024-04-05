В Брюсселе началась встреча Армения-ЕС-США

В Брюсселе утром 5 апреля началась встреча с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена, Верховного представителя по внешней политике ЕС Жозепа Бореля и премьера Армении Никола Пашиняна.

Предваряя встречу Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Армения получит 270 млн евро гранта от ЕС в течение 4 лет на экономическое развитие.

Она отблагодарила Армению за меры по недопущению обхода санкций против России. «Это демонстрирует растущее сближение между Арменией и ЕС, совпадение целей и интересов двух сторон», - отметила она.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС окажет финансовую поддержку для улучшения условий армян из Карабаха.

В свою очередь, премьер Пашинян выразил благодарность за поддержку Армении. Он подтвердил намерение Еревана и далее развивать и укреплять отношения с ЕС и США по сфере экономики и укреплении демократических институтов.

«Мы подтверждаем наши намерения нормализовать отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности на основе Алама-атинской декларации 1991 года, делимитации границ и открытии всех коммуникаций с учетом юрисдикции стран», - сказал он.

Госсекретарь Блинкен отметил, что участники встречи намерены поддержать демократическое будущее Армении, интегрированный и мирный Южный Кавказ. Он также отметил смелость и усилия властей Армении сохранить и укрепить независимое государство, несмотря на имеющие трудности.

США выделят 65 млн. долларов на укрепление продовольственной безопасности и демократии, диверсификацию энергетики Армении. Также будет продолжена помощь 100 тысячам армянам из Карабаха.

США поддерживают проекты по региональной интеграции Армении, что является ключевым фактором ее безопасности, отметил Блинкен.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил укрепление и сближение между ЕС и Арменией и повышение партнерства на более высокий уровень. Он осудил внешнее давление и антиармянскую пропаганду и обещал поддержку для противодействия этим усилиям.