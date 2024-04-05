В селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны 5 апреля 2024 г.
В селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны 5 апреля 2024 г.
В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кельбаджарского района был обнаружен заминированный участок, сообщила пресс-служба минобороны страны.
По данным ведомства, на этом участке на проволочной растяжке были установлены противопехотные мины типа ПОМЗ-2М.
Как отмечено в пресс-релизе, это мины кругового поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.
Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории, подчеркивается в сообщении минобороны Азербайджана.
-
-
- Политика
- 5 апрель 2024 15:33
Политика
-
- 6 апрель 2024, 10:16
Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 г. в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения – США – Евросоюз как очередную попытку «коллективного Запада» втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Безответственное и деструктивное вмешательство внерегиональных сил в дела Южного Кавказа, стремление вбить клин между странами региона и их соседями могут обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития в регионе, спровоцировать появление новых разделительных линий, а также неконтролируемый рост напряженности.
-
- 6 апрель 2024, 10:12
Бакинский филиал Национального банка Ирана обнародовал финансовые показатели по итогам I квартала 2024 года.
-
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах вечером 5 апреля азербайджанских позиций со стороны ВС Армении.
-
- 5 апрель 2024, 19:50
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в военных провокациях на границе и обстреле азербайджанских позиций.
Написать отзыв