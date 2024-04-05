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(16 минут назад)
В селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны 5 апреля 2024 г.

В селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны 5 апреля 2024 г.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В селе Агдабан обнаружен заминированный участок – Минобороны 5 апреля 2024 г.

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кельбаджарского района был обнаружен заминированный участок, сообщила пресс-служба минобороны страны.

По данным ведомства, на этом участке на проволочной растяжке были установлены противопехотные мины типа ПОМЗ-2М.

Как отмечено в пресс-релизе,  это мины кругового поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.
Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории, подчеркивается в  сообщении минобороны Азербайджана.

 

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