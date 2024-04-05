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(17 минут назад)
Встреча в Брюсселе направлена против Азербайджана, считает Ильхам Алиев

Встреча в Брюсселе направлена против Азербайджана, считает Ильхам Алиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Встреча в Брюсселе направлена против Азербайджана, считает Ильхам Алиев

Важно дальнейшее укрепление азербайджано-турецкого единства, ибо процессы на Южном Кавказе развиваются в очень опасном направлении и могут привести «к большой катастрофе». Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в пятницу в Парламентской Ассамблее  НАТО турецкую делегацию  возглавляемую Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, продолжается оказание давления на Азербайджан, что выразилось в резолюциях Европейского парламента, лишении делегации Азербайджана права голоса в ПАСЕ. «Это шаги могут привести к очень негативным последствиям, и единственная причина этого – освобождение Карабаха от оккупации», - считает Алиев.

Касаясь  сегодняшней встречи в Брюсселе  ЕС-США-Армения, Алиев назвал ее «еще одним источником опасности для Южного Кавказа».

«Высокопоставленные чиновники  США и Евросоюза в последние дни пытались убедить нас, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Однако мы знаем, что это направлено на создание разделительных линий и изоляцию нашей страны», - сказал Алиев.

По его словам, Запад  пытается превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе, что повлечет  за собой серьезные последствия.  

Поэтому, в нынешней геополитической ситуации важно сохранить крепкость азербайджано-турецкого союза, подчеркнул Алиев.

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