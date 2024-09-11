Апелляционный суд отклонил жалобу Бахруза Самедова на незаконный обыск

Бакинский апелляционный суд сегодня рассмотрел жалобу исследователя Бахруза Самедова на незаконный обыск в его квартире и оставил в силе решение Сабаильского районного суда от 5 сентября. Об этом Turan сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, обыск в квартире Самедова был проведен без решения суда, без участия самого Самедова и его адвоката. В связи с этим, защита просила признать незаконным протокол обыска и вернуть изъятые вещи.

Адвокат отметила, что защита готовит жалобы на арест и незаконный обыск для подачи в Европейский суд по правам человека.

*21 августа в ходе обыска из квартиры Самедова были изъяты его компьютеры, телефоны, дипломы и книги, ранее сообщила его бабушка.

Самедов был задержан также 21 августа, а спустя два дня суд арестовал его на 4 месяца по обвинению госизмене.

ЕС и ряд международных НПО осудили преследование Самедова, известного своими пацифистскими взглядами. Он также известен публикациями критических статей и комментариев в адрес властей Азербайджана в Западных СМИ и аналитических изданиях. Он автор издания OC Media и https://bakuresearchinstitute.org/.