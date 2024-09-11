ЦИК отменил результаты выборов на пяти избирательных участках
ЦИК отменил результаты выборов на пяти избирательных участках
Центральная избирательная комиссия 11 сентября отменила результаты досрочных парламентских выборов на трех избирательных участках 22-го Насими-Ясамальского избирательного округа в виду выявленных нарушений. Однако это решение не повлияло на результаты выборов по всему округу, где 36 избирательных участков.
После отмены результатов по трем участкам, по прежнему лидирует глава партии Демократических реформ, депутат последнего созыва Асим Моллазаде. А жалобы на нарушения подал глава партии РЕАЛ Ильгар Мамедов.
Также были признаны недействительными результаты выборов на двух участках 78-го Лянкяранского сельского округа. Жалоба была подана кандидатом в депутаты Азизханом Азизовым. Но и в этом случае отмена результатов не повлияла на общие итоги выборов в округе, где лидирует представитель правящей партии, историк Анар Искендеров.
Глава ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что всего поступило 12 обращений с жалобами на нарушения. Срок приема жалоб истекает сегодня в 18:00.
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