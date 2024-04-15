Апелляционный суд отклонил жалобу Тофига Ягублу
Апелляционный суд отклонил жалобу Тофига Ягублу
В Бакинском апелляционном суде 15 апреля состоялось рассмотрение жалобы на продление срока ареста члена партии «Мусават» и Национального совета демократических сил Тофига Ягублу еще на два месяца.
Как сообщил адвокат Агыль Лайыдж, защита просила отменить это решение.
По словам адвоката, отсутствуют правовые основания не только для продления срока ареста Ягублу, но и вообще привлечения его к уголовной ответственности и заключения под стражу.
«Тофига Ягублу обвиняют в мошенничестве, в то время как он является принципиальным борцом с мошенничеством и коррупцией. Выдвинутые против него обвинения абсурдны. К сожалению, суд не удовлетворил нашу апелляционную жалобу», - сказал адвокат.
«Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.
Ранее политик неоднократно подвергался уголовному и административному преследованию. Международные организации признали его узником совести.
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