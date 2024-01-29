Апелляционный суд удовлетворил жалобу Мохиаддина Оруджева
Апелляционный суд удовлетворил жалобу Мохиаддина Оруджева
В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы арестованного общественного активиста Мохиаддина Оруджева на запрет телефонных звонков и встреч с близкими.
Оруджев был задержан 13 декабря и его семью об этом не известили. Спустя два дня в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста в связи с делом о наркотиках. При этом, только в день судебного разбирательства родным удалось прояснить судьбу активиста.
После решения суда, он был помещен в СИЗО-3 в поселке Шувялян, где вопреки требованиям законодательства ему не позволили сообщить родным о месте содержания.
19 декабря следователь ввел запрет на телефонные звонки и встречи Оруджева с близкими. Защита обжаловала это решение в Сураханском районном суде. Однако жалоба была отклонена и на это решение была подана апелляция.
Апелляционная инстанция постановила отменить решения суда первой инстанции и восстановить права Оруджева на телефонные разговоры и свидания с родными.
Оруджев жалуется на состояние здоровья и условия содержания. Он страдает болезнью почек. Кроме того, в Шувеланском СИЗО, его содержат вместе с 19 другими заключенными в камере, рассчитанной на 10 человек.
М.Оруджев входит в число 12 активистов и журналистов, арестованных за последний месяц. Международные структуры , включая Евросоюз и Госдепартамент США призвали власти Азербайджана освободить их.
Политика
-
- 29 январь 2024, 22:51
Глава Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров.
-
- 29 январь 2024, 17:01
Обнародован второй предварительный финансовый ответ кандидатов в президенты Азербайджана на внеочередных выборах 7 февраля. Как говорится в сообщении ЦИК, доходы избирательного фонда действующего президента Ильхама Алиева составили 720 200 манат.
-
- 29 январь 2024, 15:58
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в понедельник зачитан приговор обвиняемому в госизмене шиитскому богослову Гаджи Али Бехишти (Алиев). Суд признал его виновным по ст. 274 (госизмена) УК и приговорил его 15 годам лишения свободы.
-
- 29 январь 2024, 15:47
В рамках COP29 Германия хочет поделиться своим опытом с такими странами, как Азербайджан, и попытаться найти общие решения, связанные с управлением водными ресурсами.
Написать отзыв