Апелляционный суд удовлетворил жалобу Мохиаддина Оруджева

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы арестованного общественного активиста Мохиаддина Оруджева на запрет телефонных звонков и встреч с близкими.

Оруджев был задержан 13 декабря и его семью об этом не известили. Спустя два дня в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста в связи с делом о наркотиках. При этом, только в день судебного разбирательства родным удалось прояснить судьбу активиста.

После решения суда, он был помещен в СИЗО-3 в поселке Шувялян, где вопреки требованиям законодательства ему не позволили сообщить родным о месте содержания.

19 декабря следователь ввел запрет на телефонные звонки и встречи Оруджева с близкими. Защита обжаловала это решение в Сураханском районном суде. Однако жалоба была отклонена и на это решение была подана апелляция.

Апелляционная инстанция постановила отменить решения суда первой инстанции и восстановить права Оруджева на телефонные разговоры и свидания с родными.

Оруджев жалуется на состояние здоровья и условия содержания. Он страдает болезнью почек. Кроме того, в Шувеланском СИЗО, его содержат вместе с 19 другими заключенными в камере, рассчитанной на 10 человек.

М.Оруджев входит в число 12 активистов и журналистов, арестованных за последний месяц. Международные структуры , включая Евросоюз и Госдепартамент США призвали власти Азербайджана освободить их.