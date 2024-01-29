Кандидаты в президенты обнародовали финансовые отчеты

Обнародован второй предварительный финансовый ответ кандидатов в президенты Азербайджана на внеочередных выборах 7 февраля.

Как говорится в сообщении ЦИК, доходы избирательного фонда действующего президента Ильхама Алиева составили 720 200 манатов.

При этом, 170 200 манатов это пожертвования физических лиц, 300 000 манатов – юридических лиц, 250 000 манатов внесены выдвинувшей кандидата партией Азербайджан.

481 776,42 манатов потрачены Алиевым на предвыборную агитацию, а также на оплату информационных и консультационных услуг.

Избирательный фонд кандидата в президенты, глава парламентского комитета по правам человека Захида Оруджа составил 43 000 манатов и он сформирован за счет личных средств.

Из этой суммы кандидат потратил на организационно-технические мероприятия, связанные со сбором подписей избирателей 8 000 манатов. Еще 35 000 манатов были израсходованы на предвыборную агитацию.

Фонд кандидата в президенты, председателя партии Независимого народного фронта Рази Нуруллаева составил 3 000 манатов. Он сформирован за счет добровольных пожертвоваий физических лиц.

Вся сумма потрачена на предвыборную агитацию, а также информационные и консультационные услуги.

Фонд председателя партии Народного фронта целостного Азербайджана Гудрета Гасангулиева составил 30 000 манатов.

При этом 10 000 манатов внес кандидат из личных средств, еще 20 000 манатов – добровольные пожертвования физических лиц.

Половину средств фонда Гасангулиев потратил на кампанию сбора подписей, другую половину – на предвыборную агитацию и оплату информационных и консультативных услуг.

Фонд кандидата в президенты, председателя партии «Великое созидание» Фазиля Мустафы составил 61 400 манатов.

11 тысяч манатов внес сам кандидат из личных средств, 400 манатов – добровольные пожертвования физических лиц, 50 000 манатов – выделены партией «Великое созидание», выдвинувшей Мустафу кандидатом.

8 000 манатов были потрачены на сбор подписей избирателей, 38 200 манатов на предвыборную агитацию, информационные и консультационные услуги, 13 600 манатов – на другие мероприятия выполненные гражданами и юрлицами.

Избирательный фонд кандидата в президенты, председателя партии «Великий Азербайджан» Эльшада Мусаева составил 5 000 манатов, которые внесли в качестве добровольных пожертвований физических лица.

Из указанной суммы 4 428,42 маната были направлены на предвыборную агитацию и оплату информационных и консультативных услуг.

Кандидат в президенты, бывший председатель Либерально-демократической партии Фуад Алиев вложил в свой фонд 2500 манатов личных средств и потратил их на предвыборную агитацию.