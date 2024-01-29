Азербайджан и Всемирный банк обсуждают Страновую партнерскую программу

В качестве важного шага на пути к ускорению экономического развития Азербайджан и Всемирный банк приступили к обсуждению Страновой партнерской программы (CPF) на 2025-2028 годы. Об этом написал на своей странице в Х министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, делясь впечатлениями об итогах встречи со страновым менеджером Всемирного банка в Азербайджане со Стефани Столлмейстер,.

По его словам, переговоры вращались вокруг ключевых аспектов, изложенных в рамках странового партнерства, затрагивая приоритеты, жизненно важные для экономического развития Азербайджана.

Министр Джаббаров отметил важность двустороннего сотрудничества, подчеркнув потенциальное влияние сотрудничества на стратегические цели страны.

Азербайджан и Всемирный банк изучают потенциальные инвестиционные проекты в рамках предстоящего CPF. Изучаемые проекты направлены на стимулирование экономического роста и решение ключевых проблем развития. Обсуждения охватывают широкий спектр важнейших тем, начиная от текущей деятельности Всемирного банка в Азербайджане и заканчивая разработкой нового CPF.