Арест Назима Бейдемирли продлен на три месяца
Арест Назима Бейдемирли продлен на два месяца
Срок ареста бывшего депутата и предпринимателя Назима Бейдемирли 31 января был продлен еще на два месяца. Об этом сообщили его близкие.
Защита считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его.
* Н. Бейдемирли был задержан 4 июля Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД по обвинению в нарушении ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК Азербайджана. На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца.
Бейдемирли отверг обвинение, назвал его сфабрикованным и лишенным правовых оснований. По его словам, истинная причина ареста – поддержка им протестов жителей села Сёюдлю Гедабейского района против загрязнения окружающей среды.
1 сентября в отношении Бейдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК.
По словам адвоката, это обвинение основано на том, что якобы Бейдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у некоей персоны деньги. Защитник указал на необоснованность обвинения, как по сути, так и в связи с истечением срока давности.
Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным.
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