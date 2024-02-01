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Между Азербайджаном и Сербией подписан План двустороннего военного сотрудничества
В Баку прошли двусторонние переговоры о военном сотрудничестве с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
В ходе встречи, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана было обсуждено текущее состояние и перспективы развития связей между военными ведомствами двух стран, был проведен обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.
По итогам переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Сербии был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.
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