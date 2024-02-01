Между Азербайджаном  и Сербией подписан План двустороннего военного сотрудничества

В Баку прошли двусторонние переговоры о военном сотрудничестве с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана было обсуждено текущее состояние и перспективы развития связей между военными ведомствами двух стран, был проведен обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Сербии был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.