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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Между Азербайджаном  и Сербией подписан План двустороннего военного сотрудничества

В Баку прошли  двусторонние переговоры о военном сотрудничестве с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана было обсуждено текущее состояние и перспективы развития связей между военными ведомствами двух стран, был проведен обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

По итогам переговоров  между министерствами обороны Азербайджана и Сербии был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

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