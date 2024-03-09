Аресты могут продолжиться – Х.Исмаил

Аресты могут продолжиться, заявила Turan главный редактор издания Toplum TV Хадиджа Исмаил, комментируя задержания 8 марта учредителя этой медийной платформы Алескера Мамедли и активиста Руслана Иззетли.

Она подчеркнула, что обыски и задержания были проведены, как в Toplum TV, так и Институте демократических институтов.

Из членов Toplum TV были задержаны Фарид Исмайлов, Мушвиг Джаббар, Эльмир Аббасов и Алескер Мамедли. (8 марта суд арестовал Джаббара на 4 месяца, Исмайлов и Аббасов были освобождены под надзор полиции, Мамедли находится в статусе подозреваемого).

Из Института демократических инициатив задержаны Али Зейнал (о также проводил видеотренинги на Toplum TV), Акиф Гурбанов, Илькин Амрахов, Рамиль Бабаев и Руслан Иззетли.

Исмайлова считает, что аресты могут быть продолжены.

“Это повторяющаяся картина. Начиная с 2013 года повторяются волны репрессий. Но, есть и отличия от арестов 2014 года. Тогда, в ходе событий вокруг «Радио Азадлыг» арестовали только меня. Остальных оставили в покое. Теперь всех арестовали, а я осталась», - продолжила Исмайлова.

На ее взгляд, цель арестов - не допустить восстановления деятельности медийных каналов, будь это Abzas Media или Toplum TV.

«Чтобы в стране не было свободных медиа. Мне представляется это абсолютной нелогичной политикой. Мы, вопреки репрессивной среде хотели заниматься нормальной журналистикой, словно живем в нормальной стране. Но, правительство своими действиями дает нам понять, - «не впадайте в иллюзии, здесь не правовое государство, это не нормальная страна, здесь не может быть свободных медиа», - отметила Исмаил.