Аресты могут быть продолжены – Х.Исмаил
Аресты могут продолжиться – Х.Исмаил
Аресты могут продолжиться, заявила Turan главный редактор издания Toplum TV Хадиджа Исмаил, комментируя задержания 8 марта учредителя этой медийной платформы Алескера Мамедли и активиста Руслана Иззетли.
Она подчеркнула, что обыски и задержания были проведены, как в Toplum TV, так и Институте демократических институтов.
Из членов Toplum TV были задержаны Фарид Исмайлов, Мушвиг Джаббар, Эльмир Аббасов и Алескер Мамедли. (8 марта суд арестовал Джаббара на 4 месяца, Исмайлов и Аббасов были освобождены под надзор полиции, Мамедли находится в статусе подозреваемого).
Из Института демократических инициатив задержаны Али Зейнал (о также проводил видеотренинги на Toplum TV), Акиф Гурбанов, Илькин Амрахов, Рамиль Бабаев и Руслан Иззетли.
Исмайлова считает, что аресты могут быть продолжены.
“Это повторяющаяся картина. Начиная с 2013 года повторяются волны репрессий. Но, есть и отличия от арестов 2014 года. Тогда, в ходе событий вокруг «Радио Азадлыг» арестовали только меня. Остальных оставили в покое. Теперь всех арестовали, а я осталась», - продолжила Исмайлова.
На ее взгляд, цель арестов - не допустить восстановления деятельности медийных каналов, будь это Abzas Media или Toplum TV.
«Чтобы в стране не было свободных медиа. Мне представляется это абсолютной нелогичной политикой. Мы, вопреки репрессивной среде хотели заниматься нормальной журналистикой, словно живем в нормальной стране. Но, правительство своими действиями дает нам понять, - «не впадайте в иллюзии, здесь не правовое государство, это не нормальная страна, здесь не может быть свободных медиа», - отметила Исмаил.
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