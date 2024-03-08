МИД Франции осуждает аресты журналистов в Азербайджане и призывает освободить их

МИД Франции осуждает аресты журналистов в Азербайджане и призывает освободить их

МИД Франции выступил 8 марта с заявлением в котором, осудил репрессии властей Азербайджана против СМИ и общественных активистов.

“Франция глубоко обеспокоена недавней волной арестов в Азербайджане, которая вновь направлена против представителей гражданского общества и независимых СМИ.

Мы призываем Азербайджан уважать фундаментальные свободы – особенно свободу слова и свободу прессы – в соответствии со своими международными обязательствами, а также освободить тех людей, которые были произвольно задержаны.

В этот Международный женский день мы высоко оцениваем роль и храбрость азербайджанских независимых журналистов”, - говорится в заявлении.

В свою очередь, МИД Азербайджана назвал это обвинения Парижа “необоснованными” и расценил, как “вмешательство во внутренние дела”.