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(23 минуты назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МИД Франции осуждает аресты журналистов в Азербайджане и призывает освободить их

МИД Франции выступил 8 марта с заявлением в котором, осудил репрессии властей Азербайджана против СМИ и общественных активистов.

“Франция глубоко обеспокоена недавней волной арестов в Азербайджане, которая вновь направлена против представителей гражданского общества и независимых СМИ.

Мы призываем Азербайджан уважать фундаментальные свободы – особенно свободу слова и свободу прессы – в соответствии со своими международными обязательствами, а также освободить тех людей, которые были произвольно задержаны.

В этот Международный женский день мы высоко оцениваем роль и храбрость азербайджанских независимых журналистов”, - говорится в заявлении.

В свою очередь, МИД Азербайджана назвал это обвинения Парижа “необоснованными” и расценил, как “вмешательство во внутренние дела”.

1 отзыв

  • Gagik

    2024-03-09

    Eto vnutrennie dela delat represiy protiv sbstvennogo nnaroda? . Ot Rossiiy xorishegogo primera ne vozmyosh. &quot;Skazhi kto tvoy drug skazhu kto ti&quot;

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