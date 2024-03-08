МИД Франции осуждает аресты журналистов в Азербайджане и призывает освободить их
МИД Франции выступил 8 марта с заявлением в котором, осудил репрессии властей Азербайджана против СМИ и общественных активистов.
“Франция глубоко обеспокоена недавней волной арестов в Азербайджане, которая вновь направлена против представителей гражданского общества и независимых СМИ.
Мы призываем Азербайджан уважать фундаментальные свободы – особенно свободу слова и свободу прессы – в соответствии со своими международными обязательствами, а также освободить тех людей, которые были произвольно задержаны.
В этот Международный женский день мы высоко оцениваем роль и храбрость азербайджанских независимых журналистов”, - говорится в заявлении.
В свою очередь, МИД Азербайджана назвал это обвинения Парижа “необоснованными” и расценил, как “вмешательство во внутренние дела”.
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Политика
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- 9 март 2024, 15:08
Посол Ирана в Азербайджане Аббас Сеид Мусави поместил в своем аккаунте в X примечательное изображение карты Кавказа. Это карта, где границы Грузии частично охватывают территории Чечни, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Напомним, что это суверенные территории России.
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- 9 март 2024, 11:55
Заместитель госсекретаря Курт М. Кэмпбелл и заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Аккапар в Вашингтоне обсуждают укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам, сообщил Госдепартамент в пятницу.
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- 9 март 2024, 10:09
Аресты могут быть продолжены, заявила Turan главный редактор издания Toplum TV Хадиджа Исмаил, комментируя задержания 8 марта учредителя этой медийной платформы Алескера Мамедли и активиста Руслана Иззетли.
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Хатаинский районный суд Баку 8 марта избрал в отношении пяти фигурантов “дела Toplum TV” – Акифа Гурбанова, Илькина Амрахова, Рамина Бабаева, Мушфига Джаббара и Али Зейнала меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
1 отзыв
Gagik
2024-03-09
Eto vnutrennie dela delat represiy protiv sbstvennogo nnaroda? . Ot Rossiiy xorishegogo primera ne vozmyosh. "Skazhi kto tvoy drug skazhu kto ti"