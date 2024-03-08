Суд арестовал пять фигурантов «дела Toplum TV», двое переданы под надзор полиции

Хатаинский районный суд Баку 8 марта избрал в отношении пяти фигурантов “дела Toplum TV” – Акифа Гурбанова, Илькина Амрахова, Рамина Бабаева, Мушфига Джаббара и Али Зейнала меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Сотрудники Toplum TV Фарид Исмаилов и Эльмир Абасов были освобождены и переданы под надзор полиции.

Всем предъявлены обвинения по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору) УК, сообщили адвокаты. По этим статьям им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Адвокаты арестованных намерены подать апелляционные жалобы.

Отметим, что Акиф Гурбанов является главой Института демократических инициатив и Платформы III Республики. Амрахов, Бабаев и Зейнал член ИДИ, Джаббар видеоредактор - Toplum TV.