  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain60 C
  • Суббота, 9 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(23 минуты назад)
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд арестовал пять фигурантов «дела Toplum TV», двое переданы под надзор полиции

Хатаинский районный суд Баку  8 марта избрал в отношении пяти фигурантов “дела Toplum TV” – Акифа Гурбанова, Илькина Амрахова, Рамина Бабаева, Мушфига Джаббара и Али Зейнала  меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.  Сотрудники  Toplum TV Фарид Исмаилов и Эльмир Абасов были освобождены и переданы под надзор полиции.

Всем предъявлены обвинения по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору) УК, сообщили адвокаты. По этим статьям им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Адвокаты арестованных намерены подать  апелляционные жалобы.

Отметим, что Акиф Гурбанов является главой Института демократических инициатив и Платформы III  Республики.  Амрахов, Бабаев и Зейнал член ИДИ, Джаббар видеоредактор - Toplum TV.

 

Написать отзыв

Политика

Bakının Avropa Şurasına cavabı Toplum TV-nin qapadılması oldu? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей