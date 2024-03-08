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(22 минуты назад)
Основание российско-белорусского Союзного государства было заложено в 1996 году.

Основание российско-белорусского Союзного государства было заложено в 1996 году.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

"Даже близкое к России государство не присоединится к этому союзу на фоне западных санкций"

В неожиданном откровении спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что в 2021 году Россия пыталась интегрировать Армению в российско-белорусский Союз и что эта инициатива была провалена армянским народом на выборах. Утверждение Симоняна проливает свет на закулисные маневры, направленные на изменение геополитических альянсов в регионе.                                                                                                                                           

Член правящей партии Армении "Гражданский договор" Гагик Мелконян, сигнализируя об опасениях в политических кругах Армении относительно более тесной интеграции с Россией и Беларусью, повторил опасения по поводу потенциальной возможности утраты независимости в случае присоединения Армении к Союзному государству.

Идея присоединения бывших советских республик к Союзу была предметом обсуждения на протяжении многих лет, а недавние соглашения заключенные президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко подлили масла в огонь спекуляций о формировании нового СССР. В этих соглашениях излагаются обширные планы интеграции во многих секторах, что вызывает обеспокоенность экспертов по поводу развития Союза.

Однако по мере того, как внимание переключается на Азербайджан, возникают вопросы о потенциале подобных предложений и способности страны отреагировать. В то время как власти Азербайджана по-прежнему хранят молчание по этому вопросу, член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Эльман Мамедов в беседе с Turan назвал участие Азербайджана в альянсах с участием России, в том числе в Содружестве Независимых государств (СНГ), показательным, с точки зрения отношения к более тесной интеграции.

Мамедов отверг предположение о том, что Азербайджан рассматривает подобные предложения, подчеркнув приверженность страны сохранению нейтралитета и независимости. Также он объяснил дрейф Армении в направлении Европейского Союза и ее колебания по поводу дальнейшего сотрудничества с Россией меняющейся региональной динамикой.

Глава исследовательского центра Atlas Эльхан Шахиноглу предположил, что нескольким странном было предложено вступить в российско-белорусский союз. Такое предложение могло быть сделано помимо странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза. Он усомнился в том, что Азербайджану могло быть сделано такое предложение, поскольку его участие в Движении неприсоединения исключает вступление в такие альянсы.

В комментарии для Радио Азадлыг Шахиноглу подчеркнул, что на фоне геополитической напряженности и западных санкций против России привлекательность Союзного государства снизилась, и ни одна страна не пожелает вступать в него рискуя подвергнуться отчуждению: "Даже близкое к России государство не присоединится к этому союзу на фоне западных санкций".

Это мнение подчеркивает более широкий скептицизм по отношению к усилиям по углублению интеграции и подчеркивает сложности региональной политики в Евразии.

В то время как Армения борется со своим стратегическим выбором, а Азербайджан придерживается своего дипломатичного курса, картина  геополитических альянсов в регионе остается неизменной, что имеет последствия для стабильности и сотрудничества по всей Евразии.

1 отзыв

  • Gagik

    2024-03-09

    Druzhite s Dyavolom posmotrem chto viydet iz etogo.

    Cavab ver

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