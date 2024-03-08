Акция феминисток в центре Баку 8 марта 2024 года
Группа активисток-феминисток сегодня провела в центре Баку акцию протеста под лозунгом «Марш 8 – демонстрируем позицию».
Как сообщили организаторы акции, полиция блокировала подходы к месту акции у памятника Натаван и не пропустила туда некоторых участниц.
В начале акции сотрудники полиции вырвали у активисток плакаты политического характера.
Участницы пикета осудили бытовое насилие против женщин и потребовали положить конец этому.
Они потребовали обеспечения социальной и экономической свободы женщин, практического применения законов по защите их прав.
Феминистки также потребовали положить конец дискриминации женщин-инвалидов, осудили ранние браки.
Они также потребовали освобождения из тюремного заключения молодых журналисток Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламову и Эльнару Гасымову, которые арестованы по «делу Abzas Media”.
В ходе акции были озвучены лозунги «Конец насилию на гендерной основе!»,
«Конец ранним бракам!», «Не примиряй, а расследуй (насилие над женщинами)!",
«Защищай девочку, защищай – будущее!» и др.
Акция обошлась без задержаний.
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