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(22 минуты назад)
Акция феминисток в центре Баку 8 марта 2024 года

Акция феминисток в центре Баку 8 марта 2024 года

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Акция феминисток в центре Баку

Группа активисток-феминисток сегодня провела в центре Баку акцию протеста под лозунгом «Марш 8 – демонстрируем позицию».

Как сообщили организаторы акции, полиция блокировала подходы к месту акции у памятника Натаван и не пропустила туда некоторых участниц.

В начале акции сотрудники полиции вырвали у активисток плакаты политического характера.

Участницы пикета осудили бытовое насилие против женщин и потребовали положить конец этому.

Они потребовали обеспечения социальной и экономической свободы женщин, практического применения законов по защите их прав.

Феминистки также потребовали положить конец дискриминации женщин-инвалидов, осудили ранние браки.

Они также потребовали освобождения из тюремного заключения молодых журналисток Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламову и Эльнару Гасымову, которые арестованы по «делу Abzas Media”.

В ходе акции были озвучены лозунги «Конец насилию на гендерной основе!»,

«Конец ранним бракам!», «Не примиряй, а расследуй (насилие над женщинами)!",

«Защищай девочку, защищай – будущее!» и др.

Акция обошлась без задержаний.

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