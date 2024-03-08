Алескер Мамедли и Руслан Иззетли задержаны в качестве подозреваемых (ВИДЕО - обновлено)

Алескер Мамедли и Руслан Иззетли задержаны в качестве подозреваемых (ВИДЕО - обновлено)

Алескер Мамедли задержан в качестве подозреваемого лица, сообщил адвокат Агыль Лайыдж.

«Он обвиняется в контрабанде. Со здоровьем у него серьезные проблемы – горле, прямой кишке и простате есть опухоли, требующие хирургической операции. Сегодня был задержан, когда направлялся на биопсию», - отметил адвокат.

Мамедли отвергает обвинение в контрабанде.

Руслан Иззетли также задержан в качестве подозреваемого в контранбанде. Он отвергает обвинение.

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У Алескера Мамедли на квартире «нашли» 60 тысяч евро

В ходе обыска на квартире у Алескера Мамедли были обнаружены 60 тысяч евро, сообщили его близкие.

По их словам, деньги не принадлежат ему, а были подложены сотрудниками полиции.

Мамедли содержится в настоящее время в главном управлении полиции города Баку.

У Руслана Иззетли в ходе обыска также были изъяты деньги. При этом, его супруга была изолирована в отдельной комнате и не видела процесса обыска.

По всей видимости, у них также деньги подложили сотрудники правоохранительных органов.

Мамедли и Иззетли привлечены по делу Toplum TV.

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На квартирах Алескера Мамедли и Руслана Иззятли начался обыск

Около 14 часов на квартирах задержанных сегодня утром Алескера Мамедли и Руслана Иззятли начался обыск. Об этом сообщили их родные.

Напомним, что Мамедли является одним из учредителей онлайн ресурса Toplum TV, а Иззятли – член политической Платформы «Третья республика».

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Задержаны Алескер Мамедли и Руслан Иззетли

Известный медиа эксперт, учредитель Toplum Tv Алескер Мамедли был задержан сегодня утром лицами в штатском. Это произошло около 11.00 когда Мамедли вышел из клиники «Стамбул», где обследовался, сообщила его племянница Гюльзар Мамедли.

Когда Мамедли подошел к своему автомобилю, его схватили лицами в штатском, посадив в другую машину, увезли в неизвестном направлении.

Сегодня же перед зданием Хатаинской полиции был задержан и член платформы III Республика Руслан Иззетли.

Его посадили в черную машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил.

Иззетли 6 марта уже был задержан, но около полуночи его отпустили.