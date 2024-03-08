Задержаны Алескер Мамедли и Руслан Иззетли
Алескер Мамедли и Руслан Иззетли задержаны в качестве подозреваемых (ВИДЕО - обновлено)
Алескер Мамедли задержан в качестве подозреваемого лица, сообщил адвокат Агыль Лайыдж.
«Он обвиняется в контрабанде. Со здоровьем у него серьезные проблемы – горле, прямой кишке и простате есть опухоли, требующие хирургической операции. Сегодня был задержан, когда направлялся на биопсию», - отметил адвокат.
Мамедли отвергает обвинение в контрабанде.
Руслан Иззетли также задержан в качестве подозреваемого в контранбанде. Он отвергает обвинение.
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У Алескера Мамедли на квартире «нашли» 60 тысяч евро
В ходе обыска на квартире у Алескера Мамедли были обнаружены 60 тысяч евро, сообщили его близкие.
По их словам, деньги не принадлежат ему, а были подложены сотрудниками полиции.
Мамедли содержится в настоящее время в главном управлении полиции города Баку.
У Руслана Иззетли в ходе обыска также были изъяты деньги. При этом, его супруга была изолирована в отдельной комнате и не видела процесса обыска.
По всей видимости, у них также деньги подложили сотрудники правоохранительных органов.
Мамедли и Иззетли привлечены по делу Toplum TV.
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На квартирах Алескера Мамедли и Руслана Иззятли начался обыск
Около 14 часов на квартирах задержанных сегодня утром Алескера Мамедли и Руслана Иззятли начался обыск. Об этом сообщили их родные.
Напомним, что Мамедли является одним из учредителей онлайн ресурса Toplum TV, а Иззятли – член политической Платформы «Третья республика».
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Задержаны Алескер Мамедли и Руслан Иззетли
Известный медиа эксперт, учредитель Toplum Tv Алескер Мамедли был задержан сегодня утром лицами в штатском. Это произошло около 11.00 когда Мамедли вышел из клиники «Стамбул», где обследовался, сообщила его племянница Гюльзар Мамедли.
Когда Мамедли подошел к своему автомобилю, его схватили лицами в штатском, посадив в другую машину, увезли в неизвестном направлении.
Сегодня же перед зданием Хатаинской полиции был задержан и член платформы III Республика Руслан Иззетли.
Его посадили в черную машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил.
Иззетли 6 марта уже был задержан, но около полуночи его отпустили.
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