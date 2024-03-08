  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain60 C
  • Суббота, 9 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(23 минуты назад)
Задержаны Алескер Мамедли и Руслан Иззетли

Задержаны Алескер Мамедли и Руслан Иззетли

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алескер Мамедли и Руслан Иззетли задержаны в качестве подозреваемых (ВИДЕО - обновлено)

Алескер Мамедли задержан в качестве подозреваемого лица, сообщил адвокат Агыль Лайыдж.

«Он обвиняется в контрабанде. Со здоровьем у него серьезные проблемы – горле, прямой кишке и простате есть опухоли, требующие хирургической операции. Сегодня был задержан, когда направлялся на биопсию», - отметил адвокат.

Мамедли отвергает обвинение в контрабанде.

Руслан Иззетли также задержан в качестве подозреваемого в контранбанде. Он отвергает обвинение.

* * *

У Алескера Мамедли на квартире «нашли» 60 тысяч евро

В ходе обыска на квартире у Алескера Мамедли были обнаружены 60 тысяч евро, сообщили его близкие.

По их словам, деньги не принадлежат ему, а были подложены сотрудниками полиции.

Мамедли содержится в настоящее время в главном управлении полиции города Баку.

У Руслана Иззетли в ходе обыска также были изъяты деньги. При этом, его супруга была изолирована в отдельной комнате и не видела процесса обыска.

По всей видимости, у них также деньги подложили сотрудники правоохранительных органов.

Мамедли и Иззетли  привлечены по делу Toplum TV.

* * *

На квартирах Алескера Мамедли и Руслана Иззятли начался обыск

Около 14 часов на квартирах задержанных сегодня утром Алескера Мамедли и Руслана Иззятли начался обыск. Об этом сообщили их родные.

Напомним, что Мамедли является одним из учредителей онлайн ресурса Toplum TV, а Иззятли – член политической Платформы «Третья республика».

* * *

Задержаны Алескер Мамедли и Руслан Иззетли

Известный медиа эксперт, учредитель Toplum Tv Алескер Мамедли был задержан сегодня утром лицами в штатском. Это произошло около 11.00 когда Мамедли вышел из клиники «Стамбул», где обследовался, сообщила его племянница Гюльзар Мамедли.

Когда Мамедли подошел к своему автомобилю, его схватили лицами в штатском, посадив в другую машину, увезли в неизвестном направлении.

Сегодня же перед зданием Хатаинской полиции был задержан и член платформы III Республика Руслан Иззетли.

Его посадили в черную машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила главный редактор Toplum TV Хадиджа Исмаил.

Иззетли 6 марта уже был задержан, но около полуночи его отпустили.

 

Написать отзыв

Политика

Bakının Avropa Şurasına cavabı Toplum TV-nin qapadılması oldu? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей