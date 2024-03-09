Турция и США обсуждают ситуацию на Южном Кавказе
Турция и США обсуждают ситуацию на Южном Кавказе
Заместитель госсекретаря Курт М. Кэмпбелл и заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Аккапар в Вашингтоне обсуждают укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам, сообщил Госдепартамент в пятницу.
"Речь идет об экономическом сотрудничестве в Центральной Азии, установлении мира на Южном Кавказе и других возможностях совместной работы в Азии и за ее пределами", - сказал пресс-секретарь Мэтью Миллер, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Цель, начавшихся в четверг, всеобъемлющих переговоров между Вашингтоном и Анкарой,обсуждение возможности выхода союзников по НАТО за рамки глубих разногласий по таким вопросам, как Сирия и тесные связи Анкары с Россией.
В пятницу эти темы обсуждались на уровне госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Фидан сообщил журналистам, что должностные лица двух стран провели несколько раундов дискуссий по таким темам, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество в оборонной промышленности, энергетике и борьбе с терроризмом.
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