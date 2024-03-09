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(8 часов назад)
Турция и США  обсуждают ситуацию на Южном Кавказе

Турция и США  обсуждают ситуацию на Южном Кавказе

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Турция и США  обсуждают ситуацию на Южном Кавказе

Заместитель госсекретаря Курт М. Кэмпбелл и заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Аккапар в Вашингтоне обсуждают укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам, сообщил Госдепартамент в пятницу.

"Речь идет об экономическом сотрудничестве в Центральной Азии, установлении мира на Южном Кавказе и других возможностях совместной работы в Азии и за ее пределами", - сказал пресс-секретарь Мэтью Миллер, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Цель, начавшихся в четверг, всеобъемлющих переговоров между Вашингтоном и Анкарой,обсуждение возможности выхода союзников по НАТО за рамки глубих разногласий по таким вопросам, как Сирия и тесные связи Анкары с Россией.

В пятницу эти темы обсуждались на уровне  госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Фидан сообщил журналистам, что должностные лица двух стран провели несколько раундов дискуссий по таким темам, как Сирия, Украина, Газа, сотрудничество в оборонной промышленности, энергетике и борьбе с терроризмом.

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