Армения передаст Азербайджану 8 новых минных карт

Армения по рабочим каналам в ближайшие дни передаст азербайджанской стороне новые карты минных полей. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Службы нацбезопасности Армении в четверг.

В заявлении отмечено, что Армения уже несколько раз передавала Азербайджану 972 формуляра о минных полях на территоии Азербайджана.

Армянская сторона неоднократно заявляла, что карт лучшего качества в ее распоряжении нет, а переданные карты были получены через военнослужащих Карабаха.

«Согласно договоренности 7 декабря 2023 года в результате переговоров между аппаратом премьер-министра Армении и администрации президента Азербайджана, Служба нацбезопасности Армении возобновила опрос бывших военнослужащих Нагорного Карабаха, в результате чего выявлено 8 новых формуляров.

Эти формуляры по рабочим каналам в ближайшие дни будут переданы азербайджанской стороне. Копии этих документов будут переданы международным партнерам”, - сказано в сообщении.