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(2 часа назад)
Нужен ли Азербайджану Совет Европы? Или зачем он нужен?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Нужен ли Азербайджану Совет Европы? Или зачем он нужен?

На состоявшемся 24 января сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы депутаты одобрили резолюцию  №15898 о лишении азербайджанской делегации права голоса до январской сессии ПАСЕ 2025 года.

В заключении авторы резолюции подчеркнули, что Азербайджан не исключают из ПАСЕ, а только призывают выполнять свои обязательства и предпринять конкретные шаги в этом направлении.

Перед заседанием делегация Азербайджанской Республики в Парламентской Ассамблее Совета Европы выступила с заявлением. В заявлении говорилось, что никто в мире, в том числе, находящиеся в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном языком угроз и шантажа. Зачитав заявление, делегация покинула здание организации.

С инициативой об ограничении полномочий Азербайджана накануне  выступил депутат от Германии Франк Швабе.

В качестве причины он назвал продолжающиеся нарушения прав человека и рост числа политзаключенных в Азербайджане, отказ официального Баку пригласить делегацию ПАСЕ оценить предстоящие президентские выборы 7 февраля.

Также он упомянул отказ Азербайджана допустить докладчиков ПАСЕ в Лачынский коридор в 2023 году.

Происходящее в программе «Сложный вопрос» комментирует правовед Алескер Мамедли. 

По его словам, однозначно заявлять, что произошедшее в ПАСЕ  результат из-за  пристрастного отношения, недоброжелательства, хотя, безусловно для этого есть основания. Поскольку все содержащиеся в резолюции пункты можно было бы обсудить по отдельности.

Эксперт отметил, что  у Азербайджана есть обязательства перед ПАСЕ -  существуют проблемы приведения  наших законов и правил в соответствие с Европейской конвенции о правах человека, их имплементация и т.д. И Азербайджан годами, чаще, чем какая-либо другая страна игнорирует  решения Европейского суда, чаще других нарушает избирательное право, время от времени в стране происходят ужесточения, преследования журналистов. Но, тем не менее, обоснованность претензий вызывает серьезные подозрения. Поскольку, затрагиваемые этой резолюцией проблемы, связанные с правами человека, наличием политзаключенных, свободой медиа, с законодательством «О медиа»  не новы.

«Эти проблемы существуют в Азербайджане многие годы, но все это время в ПАСЕ ко всему этому относились большей терпимостью – слегка журили Азербайджан, давали отсрочки. Сейчас же, впервые был поставлен вопрос о лишении азербайджанской делегации права голоса, а вчера была принята соответствующая резолюция, - подчеркнул Мамедли.

Правовед напомнил, что принимая обязательства перед Советом Европы, Азербайджан  указал, что не несет ответственности за соблюдение прав человека в Нагорном Карабахе и примыкающих к нему 7 районах, поскольку они находятся под оккупацией и он не контролирует их. И эти замечания все еще в силе.

«Реальность такова, что в сентябре 2023 года исход проживающих в Карабахе армян произошёл не по причине прямого давления или вынуждения со стороны Азербайджана.  Азербайджан не контролировал эти территории, их контролировали Российский миротворческий контингент и объявивший 28 сентября о самороспуске так называемый Арцах. Обвинение Азербайджана в выдавливании армян крайне несправедливо»,  - считает эксперт.

Мамедли утверждает, что этот факт не отражен в резолюции ПАСЕ с целью инкорпорации прав человека и исхода армян. «Это результат  не справедливого решения вопроса, а политической конъектуры, лоббистской деятельности», - говорит он.   

 

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