Еще семерым сепаратистам срок предварительного заключения продлен на 4 месяца

Еще семерым сепаратистам срок предварительного заключения продлен на 4 месяца

Еще семерым сепаратистам срок предварительного заключения продлен на 4 месяца

Решением суда срок предварительного заключения семи бывших руководителей и других высокопоставленных представителей, ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, продлен еще на 4 месяца.

По завершению антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 г. в Карабахе правоохранительные органы Азербайджана задержали трех бывших руководителей сепаратистского режима Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, «спикера парламента» Давида Ишханяна, экс-«министра иностранных дел» Давида Бабаяна, экс-«министра обороны» Левона Мнацаканяна и т.н. «заместителя командующего армией» Давита Манукяна. Им предъявлены обвинения в развязывании войны, терроризме, нарушении гуманитарного права во время военных действий, умышленных убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и др.

Ранее, на 4 месяца был продлен срок ареста бывшему «госминистру» сепаратистов Рубену Варданяну также задержанному после антитеррористической операции.