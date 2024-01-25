Еще семерым сепаратистам срок предварительного заключения продлен на 4 месяца
Еще семерым сепаратистам срок предварительного заключения продлен на 4 месяца
Решением суда срок предварительного заключения семи бывших руководителей и других высокопоставленных представителей, ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, продлен еще на 4 месяца.
По завершению антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 г. в Карабахе правоохранительные органы Азербайджана задержали трех бывших руководителей сепаратистского режима Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, «спикера парламента» Давида Ишханяна, экс-«министра иностранных дел» Давида Бабаяна, экс-«министра обороны» Левона Мнацаканяна и т.н. «заместителя командующего армией» Давита Манукяна. Им предъявлены обвинения в развязывании войны, терроризме, нарушении гуманитарного права во время военных действий, умышленных убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и др.
Ранее, на 4 месяца был продлен срок ареста бывшему «госминистру» сепаратистов Рубену Варданяну также задержанному после антитеррористической операции.
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