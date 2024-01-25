ЕСПЧ в 2023 г. принял 40 постановлений по делам из Азербайджана

ЕСПЧ в 2023 г. принял 40 постановлений по делам из Азербайджана

В 2023 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 40 постановлений по делам заявителей из Азербайджана.

Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции президента ЕСПЧ в Страсбурге, сообщает азербайджанская служба «Голоса Америки».

Больше всего в постановлениях по Азербайджану было признано нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Это было отражено в 10 решениях.

В 8 постановлениях ЕСПЧ признал нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, уважения частной жизни, 6 – свободы ассоциаций, 5 – прав на собственность, 4 - права не быть подвергнутым пыткам и бесчеловечному обращению, 3 – свободы выражения, 3 – права на жизнь, 1 – права на эффективные средства юридической защиты.

Всего в 2023 г. ЕСПЧ принял по существу 1014 постановлений.