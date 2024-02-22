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(1 час назад)
Армения продолжает загрязнять реку Араз опасными стоками со своей территории

Армения продолжает загрязнять реку Араз опасными стоками со своей территории

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армения продолжает загрязнять реку Араз опасными стоками

Карабахский экономический регион (КЭР) содержит 2 млрд куб. метров чистой питьевой воды и это самый большой водный ресурс Азербайджана. Для управления этим богатством необходима  "умная" инфраструктура, ибо имеющиеся каналы и водопроводные системы полностью разрушены. Об этом заявил замначальника службы Гражданской Гидрометеорологии Минэкологии Азербайджана Акпер Аскеров на встрече с представителями германских строительных компаний.

Выступая на конференции Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты на тему:" Новое строительство водной и канализационной инфраструктуры в карабахском регионе" с участием представителей германских компаний: Lutz-Jesco GmbH, Megger Germany GmbH, Herrenknect, Siemens AG Osterreich, Bioworks Verfahrenstechnik GmbH, GuPont Water Solutions, Аскеров сказал:.

"Предстоит построить водные резервуары для хранения питьевой воды и орошения сельскохозяйственных полей. Необходим строгий контроль качества трансграничных вод. Служба четыре раза в год проводит замеры содержания веществ в реках Охчучай и Базарчай, впадающих в Араз с территории Армении. Содержание тяжелых металлов и других отходов горнорудной промышленности Армении в этих двух реках превышает норму в несколько раз".

В тоже время анализ термальных и родниковых вод в Кялбаджарском районе показал, что чистота воды не изменилась за время оккупации. Но армянами разрушена инфраструктура доставки этой воды до населенных пунктов и мест, где до оккупации жили люди, и размещались санаторно-курортные объекты, продолжил Аскеров. 

Служба Гражданской Гидрометеорологии исследовала в Агдамском районе 580 артезианских скважин, в Физулинском районе - инфрраструктуру водного снабжения нового аэропорта, родники и колодцы в Шушинском районе. Выявлено уничтожение армянами всех водоочистительных и измерительных устройств на этих территориях.

С 2020 года Служба установила в КЭР 11 новых гидрологических станций анализа дождевых, сточных и других вод. Работа продолжается, новые автоматические станции будут установлены в 2025 году (5 станций) и в 2026 году (5 станций).

В Физули, в этом году,  в районе международного аэропорта будет построена аэростанция анализа воздушных потоков с возможностью запуска зондов-аэростатов, - сообщил Аскеров.

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