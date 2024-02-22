Чехия экстрадировала в США азербайджанца, подозреваемого в подготовке убийства иранского оппозиционера
Чехия экстрадировала в США азербайджанца, подозреваемого в подготовке убийства иранского оппозиционера
Чехия в среду экстрадировала Полада Омарова, азербайджанца из Грузии, которому в США предъявлены обвинения в подготовке убийства известного критика властей Ирана, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
39-летнему Омарову, а также Руфату Амирову и Халиду Мехтиеву были предъявлены обвинения в попытке убийства в США Масихи Алинежад – известной правозащитницы, которая резко критиковала репрессии женщин в Иране.
Омаров был арестован в Чехии в январе прошлого года после того, как прокуратура Нью Йорка заявила, что он был главой преступной группы, действовавшей в Восточной Европе.
Директор ФБР Кристофер Рэй в среду в Праге заявил: «С сегодняшней экстрадицией Омарова мы сделали значительный шаг вперед, чтобы привлечь иранцев к ответственности за их наглый заговор с целью убийства гражданина США на американской земле».
Дэмиан Уильямс, прокурор США по Нью-Йорку, в свою очередь заявил, что эти заговоры «свидетельствуют о политике Ирана репрессировать всех, кто выступает против них».
В августе 2022 года американская полиция арестовала гражданина Азербайджана Халида Мехтиева, который пытался убить Масих Алинежад в ее доме. В его машине был обнаружен автомат Калашникова.
Тогда же власти США предъявили обвинения Руфату Амирову и Поладу Омарову в заговоре с целью убийства Масиху Алинежад. Они являются членами преступной группы, связанной с Ираном и занимаются убийствами, похищениями и вымогательством.
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