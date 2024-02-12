Армения тормозит создание транспортного коридора в Нахчыван – посол РФ
Армения тормозит создание транспортного коридора в Нахчыван – посол РФ
В 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг 4,4 млрд. долларов и вырос на 17% . Санкции Запад привели к тому, что отношения двух стран стали еще теснее. Рост на 17% — это не реэкспорт чего-то через Азербайджан, а крупные проекты. Об этом в интервью московским «Известиям» заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.
В частности, он назвал открытие сервисного центра «КАМАЗ», поставки 35 вагонов для бакинского метро. Есть также проекты по электробусам и трамваям и организация в Азербайджане их сборки и обслуживания. Это глубокая промышленная кооперация.
В нынешнем году ожидается реализация поставок грузов между Россией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. В частности по железной дороге Россия — Азербайджан — Иран и Россия - Азербайджан, Иран, Нахчыван и Турция объемы перевозок составят 30 млн т в год, сказал посол.
Обсуждается вопрос совместного строительства судов на Каспии и создания российских предприятий по производству стройматериалов в Азербайджане для восстановления территорий в Карабахе. Баку выделяет на это до $36 млрд. и российские компании заинтересованы поставлять материалы и предоставлять услуги.
Касаясь темы армяно-азербайджанского урегулирования, дипломат отметил, что вопрос с Карабахом «закрыт», но Россия готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя странами.
«То, что предлагает азербайджанская сторона, — это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры», - отметил посол.
Вопрос о транспортном коридоре из основной части Азербайджана в Нахчыван очень важен для Азербайджана. Это наличие стабильной транспортной связи
с Нахчываном. Для Азербайджана безопасность маршрута (это примерно 46 км) не абстрактная тема.
«Восстановить этот маршрут достаточно быстро за свои деньги была готова Российская Федерация. По разным, не очень понятным мне причинам армянская сторона затягивает переговоры», - заметил дипломат.
Поэтому, Баку и Тегеран подписали соглашение о строительстве железной дороги через Иран. Это также и маршрут в Турцию. Важно также построить железную дорогу из Турции в Нахчыван. «Мы получим возможность везти грузы в Турцию из России через Азербайджан, Иран и Нахчыван», - подчеркнул посол.
На вопрос о судьбе российских миротворцев в Карабахе дипломат ответил, что «после завершения контртеррористической операции российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляет патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений.
Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту, сроки его пребывания истекают в 2025 году», - сказал посол РФ.
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