Состояние известного композитора Джаваншира Гулиева остается тяжелым

5 февраля находящийся в Турции известный азербайджанский композитор Джаваншир Гулиев перенес инсульт и был госпитализирован.

Всю эту неделю его состояние оставалось критическим. Согласно последней информации, сегодня он должен быть прооперирован.

Как сообщают проправительственные СМИ, лечение Джаваншира Гулиева оплачивает Фонд Гейдара Алиева.

Отметим, что Джаваншир Гулиев более 15 лет фактически находился в изгнании из-за своих политических убеждений. Он был вынужден уехать работать в Турцию и Северный Кипр после того, как подвергся давлению за поддержку оппозиции.

Два года назад власти «неожиданно» вспомнили, что этот человек имеет огромные заслуги перед национальной культурой и позвали его обратно.

В апреле 2020 года агентство Turan подготовило видео-интервью с композитором, в котором он сам рассказывает о случившемся.