Армения вновь предоставила неточные карты минных полей
Армения вновь предоставила неточные карты минных полей
Армения предоставила Азербайджану 8 карт минных полей на ранее оккупированных территориях. Об этом сообщило 12 февраля Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Переданные документы в основном это записи о заминированных участках вдоль Муровдагского хребта в Кяльбаджарском районе.
Согласно нормативно-техническим правилам, в формуляры минных полей заносится информация о месте установке мин, их количестве, расстояниях между минами, способах установки и маскировки. Однако, в данном случае представленная информация неточна и недостоверна.
После анализа и обработки данных этих формуляров, установлено, что информация не совпадает с фактическим расположением мин, сказано в сообщении.
Армения до сих пор не представила данные о заминированных участках в
Ходжавендском, Тертерском и Гёранбойском районах, а также минировании при отступлении армянских военных в ноябре 2020 года.
Точность предоставленных Арменией в 2021 году карт минных полей в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах составила 25%., отмечено в сообщении ANAMA.
В ведомстве также отметили, что после окончания карабахской войны 2020 года от взрывов мин и боеприпасов пострадали 345 граждан Азербайджана. Погибли 65 человек, в том числе 50 мирных жителей, 278 человек получили ранения.
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