Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества

Во вторник в Баку Министерства обороны Азербайджана и Казахстана подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.

Документ подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава военного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков, прибывший в Баку для участия на 5-ой юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX».

В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов.

В заключение встречи был также подписан Меморандум между национальными университетами обороны двух стран.