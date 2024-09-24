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(10 минут назад)
Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества

Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества

Во вторник в Баку Министерства обороны Азербайджана и Казахстана подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.

Документ подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава военного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков, прибывший в Баку для участия на 5-ой  юбилейной  Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX».

В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, состоялся  обмен мнениями по ряду других вопросов.
В заключение встречи был также подписан Меморандум между национальными университетами обороны двух стран.

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