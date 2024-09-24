Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества
Азербайджан и Казахстан подписали план военного сотрудничества
Во вторник в Баку Министерства обороны Азербайджана и Казахстана подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год.
Документ подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава военного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков, прибывший в Баку для участия на 5-ой юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX».
В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов.
В заключение встречи был также подписан Меморандум между национальными университетами обороны двух стран.
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