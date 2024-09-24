Суд отказался рассмотреть жалобу адвоката на Службу госбезопасности

Сабаильский районный суд во вторник не принял в производство жалобу адвоката Фариза Намазлы на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как сообщил адвокат агентству Turan, жалоба была подана в связи с фактическим задержанием Намазлы 31 августа вечером после рабочего дня.

«Меня задержали вечером, когда я отдыхал во внерабочее время. У меня отобрали мобильный телефон и сказали, что должен идти с ними. Меня привезли в СГБ и стали допрашивать в качестве свидетеля по одному делу. О причинах привода я узнал только в СГБ. Это фактически было задержание. Хотя согласно законодательству, о задержании адвоката должны быть заблаговременно извещены Генеральный прокурор и Коллегия адвокатов, чего не было сделано», - рассказал адвокат.

Однако суд не принял в производство жалобу, сочтя, что оно «не является предметом жалобы в порядке судебного надзора».

Адвокат намерен подать апелляцию. Намазлы не уточнил по какому делу он был допрошен, отметив, что это не связано с делом, где он является защитником.

Намазлы подчеркнул, что Коллегия адвокатов никак не отреагировал на незаконное задержания адвоката.

Фариз Намазлы известен как правозащитный адвокат. Он защищал многих лиц, признанных правозащитниками как политзаключенными.