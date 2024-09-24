О каких угрозах говорил президент на первой сессии Милли Меджлиса?

23 сентября состоялась первая сессия Милли Меджлиса 7-го созыва. Спикером Милли Меджлиса была избрана Сахиба Гафарова, выдвинутая на эту должность партией «Ени Азербайджан». Позднее первым заместителем председателя Милли Меджлиса был избран депутат Али Ахмедов, а заместителями председателя — Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы и Рафаэль Гусейнов. До сих пор в Милли Меджлисе было три заместителя председателя (первый заместитель и два заместителя). Али Ахмедов занимал пост вице-премьера с 2013 года, а Зияфет Аскеров был первым вице-спикером с 2000 по 2020 год.

Выступая на первой сессии Милли Меджлиса, президент Ильхам Алиев заявил, что зарубежные круги, неспособные принять победу Азербайджана во Второй Карабахской войне, готовят новые планы. Президент заявил, что военная мощь будет еще больше усилена. Он также затронул вопрос закрытия сухопутных границ, связав его с национальной безопасностью.

Эти заявления главы государства прокомментировал в передаче «Сложный вопрос» заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана Сеймур Хази. По его мнению, Милли Меджлис (ММ) утратил свою функциональность много лет назад и продолжает терять то немногое, что от него осталось. Он больше не является местом выражения политической воли и мысли. Парламент в Азербайджанской Республике занимается исключительно внесением изменений в законы и увеличением штрафов в Кодекс об административных правонарушениях на основе предложений центрального аппарата высшей исполнительной власти.

Хази указывает, что, согласно статье 95 Конституции, Милли Меджлис отвечает за «решение только вопроса доверия Кабинету Министров Азербайджанской Республики, но и здесь президент формирует состав этого органа». Милли Меджлис ведет праздную жизнь и не играет никакой роли в политической жизни страны. Новый парламент, наполненный еще большим количеством лиц, приближенных к высшей исполнительной власти, будет выполнять его поручения с еще большим рвением. Среди новых депутатов еще больше бюрократов, чем в предыдущих созывах.

Эксперт отказался признавать депутатов, не входящих в партию «Ени Азербайджан», оппозиционными или независимыми.

«Если этот список депутатов формировался в каком-то центре, значит, он формировался по его критериям», — подчеркнул эксперт.

По словам Хази, когда президент упомянул, что зарубежные круги готовят новые планы, он имел в виду Запад, в частности Конгресс США, где группа конгрессменов попыталась принять резолюцию, ставящую под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Однако Хази не считает это позицией правительства США и не верит, что такой документ будет принят.

По его мнению, это выходки лиц, связанных с Россией, представителей американского истеблишмента и армянского лобби. Подобные инициативы дают властям Азербайджана повод обвинять западные страны в антиазербайджанских намерениях.

Что касается вопроса закрытия сухопутных границ, оппозиционер усомнился в том, действительно ли это связано с безопасностью.

«Граница — это не только контрольно-пропускные пункты. Незаконные переходы границы всегда существовали и будут существовать», — заявил эксперт.