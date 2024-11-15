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(8 часов назад)
министр энергетики США  Дженнифер М. Гранхольм

министр энергетики США  Дженнифер М. Гранхольм

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан может стать экспортером чистой энергии – министр энергетики США

США давно работают с Азербайджаном по вопросам энергетики и по выбросам ископаемого топлива. В частности, речь о технологиях, которые сокращают выбросы углекислого газа СО2 и помогают переходу на чистую энергию.

Об этом сказала на пресс-конференции 15 ноября на COP29 в Баку министр энергетики США  Дженнифер М. Гранхольм, отвечая на вопрос Turan как США могут помочь Азербайджану при переходе на возобновляемую и зеленую энергию?

«На этой неделе ваш президент объявил о 6-ти гигаваттах возобновляемой энергии, что впечатляет. Я думаю, что ваш нынешний потенциал около 8-ми ГВт.  Есть также потенциал и солнечной энергии. Думаю, что в будущем вы будете не только пользователем, но и экспортером чистой энергии. У вас огромные возможности и потенциал», - сказал она.

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