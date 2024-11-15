министр энергетики США Дженнифер М. Гранхольм
Азербайджан может стать экспортером чистой энергии – министр энергетики США
США давно работают с Азербайджаном по вопросам энергетики и по выбросам ископаемого топлива. В частности, речь о технологиях, которые сокращают выбросы углекислого газа СО2 и помогают переходу на чистую энергию.
Об этом сказала на пресс-конференции 15 ноября на COP29 в Баку министр энергетики США Дженнифер М. Гранхольм, отвечая на вопрос Turan как США могут помочь Азербайджану при переходе на возобновляемую и зеленую энергию?
«На этой неделе ваш президент объявил о 6-ти гигаваттах возобновляемой энергии, что впечатляет. Я думаю, что ваш нынешний потенциал около 8-ми ГВт. Есть также потенциал и солнечной энергии. Думаю, что в будущем вы будете не только пользователем, но и экспортером чистой энергии. У вас огромные возможности и потенциал», - сказал она.
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