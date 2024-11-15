Отношения с южными и северными соседями: сложное взаимодействие

«Астанинский процесс», инициированный в январе 2017 года министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для урегулирования сирийского конфликта, на сегодняшний день провел 21 встречу на высшем уровне. Процесс, в котором участвуют Турция, Иран и Россия, претерпел значительные изменения во время своей последней сессии, состоявшейся 11-12 ноября в Астане, куда также были приглашены представители дамасского режима и оппозиции. Анкара сыграла свою роль в этом неожиданном шаге, поскольку она пыталась нормализовать отношения с дамасским режимом почти год. Несмотря на предыдущие безуспешные попытки, теперь надежды обращены к «Астанинскому процессу».

На данном этапе ключевым вопросом является: «Если сирийское отделение курдской боевой группировки, поддерживаемое США, будет стремиться к диалогу с режимом Дамаска и получит автономию или даже объявит независимость в северо-восточном регионе страны, начнет ли Турция в ответ масштабную военную операцию?» Читатели помнят, что во время первого срока Дональда Трампа (2018-2019 гг.) Турция с помощью решительных военных действий и политического давления сумела оттеснить силы PYD/YPG на 20 километров от границы Сирии и Турции. Последняя сессия в Астане намекнула на потенциал Турции для более решительного вмешательства на этот раз. В ответ на вопрос «Как бы вы отреагировали, если бы Турция начала масштабную военную интервенцию?» представитель сирийской оппозиции сказал: «Мы поддержим операцию». Такая ситуация свидетельствует о том, что Турция сохранила свой контроль над регионом и продолжила свои отношения с арабскими племенами там.

Одним из мотивов нормализации отношений Анкары с Дамаском является получение официального одобрения правительства на потенциальные военные операции в северо-восточных регионах и, возможно, даже сотрудничество с официальными военными силами. Однако для этого диктатору Асаду необходимо получить согласие Москвы, и неизвестно, откажется ли Вашингтон внезапно от поддержки PYD/YPG, контролирующих 70% нефтяных запасов Сирии.

Проведет ли Анкара быструю военную операцию в регионе до церемонии передачи президентских полномочий в Вашингтоне 20 января? Нет сомнений, что Анкара тщательно проанализировала возможные реакции на такие операции. Еще одним ключевым фактором, влияющим на решение Анкары, станет ход российско-украинской войны. Если новому президенту США удастся остановить военные действия, какие планы будет реализовывать Турция? В ходе саммита БРИКС, который прошел в Казани 22-24 октября, президент Эрдоган предложил своему российскому коллеге восстановить «Зерновой коридор». Будет ли этот коридор нужен, если операции закончатся?

Соглашение Турции с Украиной по оборонной промышленности, подписанное еще до начала войны и до президентства Зеленского, может укрепить сотрудничество Турции и Запада в проектах, которые будут реализованы, если Дональд Трамп успешно остановит войну. В этом сценарии отношения с Россией могут оказаться под угрозой. Однако с точки зрения России этого не должно произойти. Отказ от таких проектов, как АЭС «Аккую» и «Турецкий поток», приведет к значительным потерям для России, сделав ее, в некотором роде, зависимой от Турции. Последние данные указывают на то, что Россия продала больше всего нефти Турции в октябре. Могла ли Турция с одобрения Запада экспортировать эту нефть в Европу? Реализует ли Турция теперь принцип ЕС по покупке российских природных ресурсов косвенно, через третьи страны?

В случае прекращения огня существует также вероятность проведения мирных переговоров в Турции, что, вероятно, приветствовали бы и Запад, и Москва. После окончания российско-украинского конфликта и с согласия Запада ожидается усиление военного присутствия Турции на Украине и ее экономического присутствия в России.

Учитывая текущую динамику, для Анкары представляется критически важным найти общий язык с режимом Дамаска в соответствии с интересами страны. Осторожный подход Анкары к открытию этой двери продолжается. Последствия прекращения военных действий на Украине для России также существенно повлияют на отношения Анкары с ее южным соседом. Если прекращение боевых действий приведет к ослаблению России, Анкара соответствующим образом скорректирует свою политику. Однако, если из войны выйдет более сильная Россия, усилия по нормализации отношений с Сирией могут остаться приостановленными на некоторое время.