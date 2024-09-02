Азербайджан не имеет претензии на территорию Армении – Джейхун Байрамов
Азербайджан не претендует на территорию Армении – Джейхун Байрамов
В субботу Армения представила Азербайджану ответный вариант мирного договора, на версию Азербайджана от 24 июня. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем
По словам Байрамова, это было сделано за несколько часов до пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна.
Байрамов далее сказал, что за почти два года переговоров стороны достигли «большого прогресса». Однако остаются критерии, которые делают подписание соглашения невозможным, считает он.
«Самым важным из них является то, что Армения не отказывается от своих территориальных претензий к своим соседям. Это неприемлемо». Таковыми претензиями Байрамов считает ссылку армянской стороны на конституцию Азербайджана, где якобы содержатся претензии на территорию Армении. «Это неправда. Азербайджан не имеет территориальных претензий ни к одному государству», - сказал он.
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