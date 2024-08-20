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(3 часа назад)
Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС

По данным пресс-службы МИД, Азербайджан подал заявку на вступление в организацию БРИКС.

БРИКС (аббревиатура от Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) — межправительственная организация, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Организация была основана в июне 2006 года в ходе Петербургского экономического форума при участии министров финансов Бразилии, России, Индии и Китая.

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