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(3 часа назад)
Партия «Мусават» требует опровержения от Qafqazinfo

Партия «Мусават» требует опровержения от Qafqazinfo

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Партия «Мусават» требует опровержения от Qafqazinfo

20 августа партия «Мусават» направила официальное письмо в редакцию новостного портала «Qafqazinfo.az» с требованием дать опровержение материала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Мусават».

12 августа глава партии "Мусават" Иса Гамбар и глава Меджлиса партии Ариф Гаджилы встретились с главой представительства Евросоюза (ЕС) в Азербайджане, послом Петером Михалко и дипломатами  Европейских стран.

"На встрече, инициированной делегацией ЕС, обсуждались общественно-политическая ситуация в стране, назначенные на 1 сентября внеочередные парламентские выборы, проблема политзаключенных, отношения между ЕС и Азербайджаном. На встрече присутствовал глава бакинского офиса ЕС Петер Михалко, а также другие дипломаты стран Евросоюза, действующие в Азербайджане.

Однако сайт Qafqazinfo.az и некоторые другие проправительственные СМИ опубликовали 13 августа ложную и клеветническую информацию об этой встрече. То, что написано в информации об участниках встречи, ее цели и обсуждаемых вопросах, является полностью вымышленным и клеветническим. Представительство Евросоюза в Азербайджане также опротестовало эту клевету проправительственных СМИ в своем заявлении", - говорится в сообщении.

Партия "Мусават" требует от сайта Qafqazinfo.az  опубликовать опровержение упомянутой лжи и  клеветы и извиниться перед партией "Мусават". В противном случае, будет подан судебный иск.

Напомним, что по версии Qafqazinfo.az, на встрече посол Петер Михалко затронул вопрос  бездействия оппозиции, и довел до их сведения серьезное недовольство ситуацией Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозефа Борреля.

Касаясь ситуации в Азербайджане, Михалко сказал, что на протяжении многих лет США и ЕС выделяют оппозиции крупные средства для обеспечения активности оппозиционных сил, влияния и давления на власть, утверждал Qafqazinfo.az (https://qafqazinfo.az/news/detail/ai-nin-ofisinde-muxaliftle-gorus-ne-danisiblar-444326).

Эту публикацию категорически опровергла Миссия ЕС, как ложь и провокацию.

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