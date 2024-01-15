Азербайджан опускается в рейтинге глобальной военной мощи на 2024 год

Азербайджан опускается в рейтинге глобальной военной мощи на 2024 год

Азербайджан опустился на две строчки в последнем глобальном рейтинге военной мощи сильнейших армий мира, оказавшись на 59 месте. Всесторонний анализ, проведенный аналитическим ресурсом Global Firepower, дал оценку 145 странам, выявив Соединенные Штаты, Россию и Китай как ведущие силы в мировой военной мощи.

В глобальном рейтинге огневой мощи, который охватывает 60 критериев, охватывающих ресурсы, финансы, военную мощь, авиацию, логистику и многое другое, используется индекс PowerIndex. Более низкий балл по этому индексу указывает на более сильную армию, при этом оптимальный рейтинг установлен на уровне 0 баллов.

Находясь на переднем крае самых грозных армий мира, Соединенные Штаты, Россия и Китай продолжают удерживать лидирующие позиции. В список Топ-25 также входят влиятельные военные державы, такие как Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан, Италия, Франция, Бразилия, Индонезия, Иран, Египет, Австралия, Израиль, Украина, Германия, Испания, Польша, Вьетнам, Саудовская Аравия, Тайвань и Таиланд.

Вооруженные силы Турции, признанные вторыми по силе в НАТО, продемонстрировали похвальный рост, поднявшись на три ступени с 11-й позиции в рейтинге предыдущего года. Это подчеркивает растущую военную мощь страны на международной арене.

Украина, несмотря на геополитические вызовы, обеспечила себе достойное внимания место в первой двадцатке, заняв 18-ю позицию. Заметными соседями в этом глобальном рейтинге являются Израиль на 17-м месте и Германия на 19-м месте, демонстрируя разнообразный геополитический ландшафт в списке.

Грузия, поднявшаяся на одно место до 84-го, и Армения, сохранившая свою отдаленную 102-ю позицию, демонстрируют различные траектории развития региональных военных держав. PowerIndex предоставляет ценную информацию о сравнительных преимуществах и слабостях вооруженных сил по всему миру, предлагая всестороннее представление о меняющемся глобальном военном ландшафте.