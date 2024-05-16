Азербайджан отвергает причастность к протестам в Новой Каледонии
Азербайджан отвергает причастность к протестам в Новой Каледонии
Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отверг высказанные главой МВД Франции Жераром Дарманеном «необоснованные утверждения против азербайджанского государства о, якобы, связях Азербайджана с лидерами, выступающими за независимость Новой Каледонии».
«В первую очередь, мы решительно осуждаем оскорбительные высказывания французской стороны и требуем прекратить кампанию по очернению Азербайджана неприемлемыми обвинениями о массовых убийствах армян», - говорится в комментарии Гаджизаде.
«Было бы лучше, если глава МВД Франции вспомнил совершенные его страной преступления против человечности в отношении коренных народов, как составную часть, проводимой многие годы политики колониализма».
Наряду с этим, главе МВД Франции следовало бы обратить внимание на безуспешную политику своей страны в отношении заморских территорий, приведшей к этим протестам, считает официальный представитель МИД Азербайджана.
Отметим, что Дарманен заявил о причастности Азербайджана к протестам Новой Каледонии. «Я сожалею, что часть лидеров независимости Каледонии заключила соглашение с Азербайджаном… Это вне сомнений», - сказал он в интервью телеканалу “France -2”.
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