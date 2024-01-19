Азербайджан передает председательство в Движении неприсоединения Уганде

В ходе символической церемонии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов передал председательство в Движении неприсоединения (ДНП) президенту Уганды Йовери Кагуте Мусевени. Мероприятие состоялось в первый день 19-го саммита Движения Неприсоединения в столице Уганды Кампале, который проходит с 15 по 20 января.

В социальных сетях распространилось видео церемонии передачи, на котором запечатлена символическая передача молотка, знаменующая переход руководства от Азербайджана к Уганде. Азербайджан председательствовал в Движении Неприсоединения в течение четырех лет, с 2020 по 2023 год.

Уганда намерена руководить делами организации в течение следующих трех лет, взяв на себя ответственность за содействие сотрудничеству и диалогу между ее государствами-членами. Движение неприсоединения, объединяющее 120 государств-членов, стремится поддерживать суверенитет и независимость своих членов, одновременно способствуя взаимопониманию и солидарности по глобальным вопросам. Председательство Уганды предоставляет стране возможность внести свой вклад в повестку дня организации и отстаивать интересы неприсоединившихся стран.