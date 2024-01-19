Беспорядки в Башкортостане провоцируют национальную и этническую напряженность

Баймакский районный суд Башкирии вынес постановление об административном аресте девяти лиц, участвовавших в несанкционированном митинге 17 января. Обвиненные по статье 19.3 Административного кодекса за неповиновение приказу полиции, они были приговорены к аресту на срок от восьми до 15 суток. Кроме того, местный житель Фаиль Алчинов, признанный виновным в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 Уголовного кодекса), в тот же день был приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

Эти вердикты последовали за масштабными протестами в Башкортостане, где тысячи людей выразили возмущение приговором Алчинову. Беспорядки стали одним из самых значительных протестов в России с начала "спецоперации" на Украине. Аналитики предполагают, что, несмотря на продолжающуюся цензуру и преследования, общественное недовольство сохраняется из-за экономической неопределенности и предполагаемой несправедливой и репрессивной федеральной политики по отношению к регионам.

Политолог Аббас Галлямов подчеркивает этнополитический характер протеста, объясняя его давним недовольством регионов чрезмерной централизацией Москвы. Это чувство, подпитываемое экономическим неравенством и предполагаемым культурным подавлением, особенно ярко выражено в национальных республиках, сталкивающихся с размыванием региональной идентичности и навязыванием политики русификации.

В интервью Фариде Курбангалеевой из republic.ru Галлямов утверждает, что фактор войны усугубляет напряженность, поскольку люди рассматривают действия Москвы как империализм, жертвуя своими жизнями в конфликтах, не связанных с их интересами. Арест и вынесение приговора Алчинову, которого считают правдолюбцем, защищающим интересы Башкортостана, послужили катализатором взрывных протестов.

В интервью Галлямов отмечает, что протесты в Башкортостане носят этнический характер, хотя демонстранты открыто не демонстрировали националистических или сепаратистских лозунгов. Эмоциональные подводные течения, основанные на предполагаемой политике, ориентированной на Москву, потенциально могут привести к росту сепаратистских настроений. Галлямов указывает на возможность того, что регионы рассмотрят возможность отделения, если Москва продолжит игнорировать их требования.

Баймак, как столица Башкирского Зауралья, где проживает 80% башкирского населения, имеет стратегическое значение. Язык, используемый Алчиновым и протестующими на башкирском языке во время демонстраций, подчеркивает региональную идентичность, которая может перерасти в призывы к отделению, если требования будут постоянно игнорироваться.

В то время как непосредственное внимание протестующих сосредоточено на региональных проблемах, недовольство распространяется и на более широкий политический ландшафт. Галлямов считает, что обращения протестующих к "уважаемому Владимиру Владимировичу Путину" носят временный характер, предвидя, что недовольство Путиным может возрасти по мере того, как правительство подавляет протесты и игнорирует требования.

Галлямов проводит параллели с историческими движениями, отмечая, что распад Советского Союза начался не с прямых деклараций независимости, а развился из региональных разногласий, основанных на экономике и культуре. Аналогичным образом, нынешние протесты, коренящиеся в экономическом неравенстве, могут в конечном итоге перерасти в политические, если Москва останется безучастной.

В статье освещаются усилия Кремля по противодействию сепаратизму, о чем свидетельствует создание целевых групп по борьбе с сепаратизмом, этнонационализмом и экстремизмом в таких регионах, как Бурятия, Воронеж и Орел. Галлямов предполагает, что попытки Кремля подавить протесты могут усугубить недовольство, потенциально приведя к "параду суверенитетов", подобному 1990-м годам.

Поскольку беспорядки совпадают с другими проблемами, такими как нехватка продовольствия, коммунальные аварии и общее чувство недовольства, Галлямов утверждает, что совокупный эффект может представлять угрозу легитимности Путина. Он подчеркивает, что власть Путина зависит от восприятия народной поддержки, что делает предстоящие выборы решающими для поддержания иллюзии того, что Путин представляет волю народа.

В заключение, статья рисует сложную картину недовольства в Башкортостане, вызванного этническими, экономическими и политическими факторами. Развитие событий в регионе, особенно реакция Москвы, может иметь более широкие последствия для внутренней стабильности России и политического положения Путина.