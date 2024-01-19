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(2 часа назад)
Ильгар Мамедов: В Азербайджане начался новый этап преследований

Ильгар Мамедов: В Азербайджане начался новый этап преследований

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ильгар Мамедов: В Азербайджане начался новый этап преследований

Председатель партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгар Мамедов прокомментировал арест личных банковских счетов советника Фонда Маршалла по Азербайджану Мехрибан Рагимли.

"В ситуации, когда Комитет министров Совета Европы задержал исполнение решений Европейского суда о преследовании гражданского общества 2013-2016 годах, в Азербайджане начался новый этап таких преследований: власти недавно арестовали личные банковские счета представителя американо-немецкого фонда Маршалла", - написал Мамедов на платформе X.

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