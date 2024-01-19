Незаконно охотившийся гражданин Катара оштрафован на 2330 манат
Незаконно охотившийся гражданин Катара оштрафован на 2330 манат
Группа по защите охраны окружающей среды «Экофронт» сообщила о незаконной охоте в Азербайджане иностранных граждан на птиц, включенных в «Красную книгу».
«Вот уже более трех дней группа граждан Катара, проживающих в Сальяне (гостинице Kür Hotel), занимается охотой в Биласуваре на стрепетов.
Несмотря на все усилия, мы не смогли застать их во время охоты. Все чабаны работают на них, и о нашем пребывание на территории, их информируют. При этом, они сами беззастенчиво делятся о своей охоте в соцсетях», - говорится в публикации на странице Ecofront в facebook.
На запрос Turan в Минэкологии сказали, что в связи с сообщениями в социальных сетях сотрудники государственной службы экологической безопасности побывали в селе Мугань Биласуварского района.
«Представитель службы Бахруз Мухаммедов сообщил, что в ходе расследования установлено, что незаконной охотой занимался гражданин Катара Салем Джабер Азал-Марри. В отношении виновного были составлены акт, протокол и он оштрафован по ст. 272.3 (Грубое нарушение правил охоты) Кодекса об административных проступках на 2330 манат», - сообщили в Минэкологии.
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Общество
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1 отзыв
Sabah
2024-01-19
Сегодня заплатит штраф, завтра опять пойдёт на охоту. Когда они въезжали в страну, то как они смогли ввезти своего сокола охотника в страну? Куда смотрели наши таможенники?????????????????? Пока эта группа о охране природы борется с вредителями природы страны, чиновники на этом делают деньги. Ничего не меняется.