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(2 часа назад)
Незаконно охотившийся гражданин Катара оштрафован на 2330 манат

Незаконно охотившийся гражданин Катара оштрафован на 2330 манат

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Незаконно охотившийся гражданин Катара оштрафован на 2330 манат

Группа по защите охраны окружающей среды «Экофронт» сообщила о незаконной охоте в Азербайджане иностранных граждан на птиц, включенных в «Красную книгу».

«Вот уже более трех дней группа граждан Катара, проживающих в Сальяне (гостинице Kür Hotel),  занимается охотой в Биласуваре на стрепетов.

Несмотря на все усилия, мы не смогли застать их во время охоты. Все чабаны работают на них, и о нашем пребывание на территории,  их информируют. При этом, они сами беззастенчиво делятся о своей охоте в соцсетях», - говорится в публикации на странице Ecofront в facebook.

На запрос Turan в Минэкологии сказали, что в связи с сообщениями в социальных сетях сотрудники государственной службы экологической безопасности побывали в селе Мугань Биласуварского района.

«Представитель службы Бахруз Мухаммедов сообщил, что в ходе расследования  установлено, что незаконной охотой занимался гражданин Катара Салем Джабер Азал-Марри. В отношении виновного были составлены акт, протокол и он  оштрафован по ст. 272.3   (Грубое нарушение правил охоты) Кодекса об административных проступках на 2330 манат», -  сообщили в Минэкологии.

 

1 отзыв

  • Sabah

    2024-01-19

    Сегодня заплатит штраф, завтра опять пойдёт на охоту. Когда они въезжали в страну, то как они смогли ввезти своего сокола охотника в страну? Куда смотрели наши таможенники?????????????????? Пока эта группа о охране природы борется с вредителями природы страны, чиновники на этом делают деньги. Ничего не меняется.

    Cavab ver

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