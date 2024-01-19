Апелляционный суд оставил Хафиза Бабалы под стражей

Бакинский апелляционный суд 19 января отклонил жалобу журналиста-расследователя Хафиза Бабалы на отказ о его переводе под домашний арест.

Как сообщил адвокат Расул Джафаров, на заседании Бабалы повторил, что обвинения в контрабанде и уголовное преследование против него связаны с его журналистскими расследованиями.

Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он арестован на три месяца. Бабалы привлечен в рамках дела онлайн издания «Abzas Media», которые обвинены в контрабанде 40 тысяч евро. Якобы эти деньги они получили от западных доноров, чтобы ругать власти Азербайджана.

Международные организации осудили эти аресты, призвав освободить журналистов.