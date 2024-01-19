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(2 часа назад)
МВД получили новые полномочия по защите прав детей

МВД получили новые полномочия по защите прав детей

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

МВД получили новые полномочия по защите прав детей

Глава государства Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Правила государственного контроля за правами детей».

Согласно указу, МВД должно обеспечить выявление лиц, причастных к вовлечению в порнографию детей, и принять предусмотренные законодательством меры.

Увеличены также полномочия Комиссий по защите прав и интересов детей. Отныне они смогут  принимать меры по защите прав и интересов детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации или сексуального насилия.

 

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