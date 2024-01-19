МВД получили новые полномочия по защите прав детей
МВД получили новые полномочия по защите прав детей
Глава государства Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Правила государственного контроля за правами детей».
Согласно указу, МВД должно обеспечить выявление лиц, причастных к вовлечению в порнографию детей, и принять предусмотренные законодательством меры.
Увеличены также полномочия Комиссий по защите прав и интересов детей. Отныне они смогут принимать меры по защите прав и интересов детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации или сексуального насилия.
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