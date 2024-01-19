Апелляционный суд не освободил журналистку Эльнару Гасымову
Апелляционный суд не освободил журналистку Эльнару Гасымову
Бакинский Апелляционный суд рассмотрел 19 января жалобу на арест журналистки онлайн-издания «Abzas Media» Эльнары Гасымовой.
Следствие выступило против освобождения девушки, мотивируя это тем, что она может скрыться, сообщила Turan адвокат Айша Абдель Гадир.
Однако защита указала на несостоятельность этих утверждений, поскольку Гасымова дважды по первому вызову являлась на следствие. Тем не менее, суд оставил жалобу без удовлетворения.
*Эльнара Гасымова была задержана 13 января по обвинению в контрабанде по предварительному сговору лиц (ст. 206.3.2 УК). 15 января суд избрал в ее отношении меру пресечения арест на срок 3 месяца. Она стала шестым журналистом и медиаработником, привлеченным по делу Abzas Media.
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