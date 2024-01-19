Суд отклонил ходатайства защиты Бахтияра Гаджиева

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 19 января продолжился процесс над общественным активистом Бахтияром Гаджиевым. Как сообщил журналистам правозащитник Зафар Ахмедов, суд оставил без удовлетворения ходатайства защиты.

Адвокаты просил суд изменить меру пресечения в отношении Гаджиева и перевести его под домашний арест. Суд отказался сделать это «под абсурдным предлогом, что есть недопрошенные свидетели, и необходимо учесть их безопасность».

Суд также не удовлетворил ходатайство выпустить Гаджиева из стеклянной клетки и сесть рядом с адвокатами. Это было мотивировано тем, что зале присутствует «потерпевшая женщина» и Гаджиев может ей «угрожать».

Защита также ходатайствовала исключить из материалов дела доказательства, полученные незаконными методами. В ответ судья заявил, что этот вопрос будет рассмотрен в ходе исследования доказательств.

* Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г. по обвинению в хулиганстве ст. 221 и 289 (неуважение к суду) УК.

В июле того же года ему были предъявлены обвинения по ст. 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября Гаджиеву также было предъявлено обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Все предъявленные обвинения сфабрикованы. Бахтияр Гаджиев убежден, что причина ареста и обвинений критика властей. Правозащитники признали его политзаключенным.