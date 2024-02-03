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  • Азербайджан разрабатывает карту с подробным описанием горнодобывающей промышленности Армении на фоне экологических проблем
Фото: Армянские экоактивисты выступают против разработки золотого месторождения Амулдаг

Фото: Армянские экоактивисты выступают против разработки золотого месторождения Амулдаг

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан разрабатывает карту с подробным описанием горнодобывающей промышленности Армении на фоне экологических проблем

Азербайджан находится в процессе разработки всеобъемлющей карты с подробным описанием горнодобывающей промышленности Армении, и, по словам председателя Общественного объединения картографов Азербайджана Мугабиля Байрамова, 40% работ уже завершено. Карта, которая будет представлена через четыре месяца, охватит всю Армению и даст представление не только о географическом распределении полезных ископаемых, но и об экологических данных, таких как загрязнение рек и направления их стока.

Карта, составленная с использованием азербайджанских топонимов на азербайджанском, английском и армянском языках, призвана дать целостное представление о горнодобывающем ландшафте. Байрамов предложил возможность распространения карты среди участников мероприятия COP29.

Это событие совпало с брифингом коалиции "Первая защита окружающей среды", который пролил свет на пагубное воздействие золотого месторождения Амулдаг на окружающую среду в Армении. Гамза Юсубова, председатель Общественного объединения по экологическому просвещению и мониторингу, выразила обеспокоенность по поводу эксплуатации месторождения Амулдаг, подчеркнув несоблюдение экологических стандартов и отсутствие документов об оценке воздействия на окружающую среду.

Юсубова обратила особое внимание на сброс отходов из Амулдага в реку Баргушад, который впоследствии загрязняет реку Араз и наносит значительный ущерб окружающей среде, биоразнообразию и водохранилищам. Близость месторождения Амулдаг к Истису, месторождению природных минеральных вод, вызвала дополнительные опасения по поводу последствий для здоровья местных сообществ. Экологические последствия выходят за пределы Армении, воздействуя на прикаспийские страны через реки, впадающие в Каспийское море.

Более 100 организаций гражданского общества и экоактивистов Армении высказались в поддержку идеи о том, что эксплуатация Амулдага представляет значительную угрозу биоразнообразию и водным ресурсам. Парвана Велиева, председатель общественного объединения "Служба здравоохранения", указала на отсутствие прозрачности в операциях на Амулдаге и выразила тревогу по поводу использования цианогенной технологии при добыче золота, практики, запрещенной во многих странах.

Коалиция "Защита окружающей среды прежде всего" призвала компании, работающие в этом районе, прекратить деятельность на месторождении Амулдаг или публично обнародовать документы по оценке воздействия на окружающую среду. Кроме того, они потребовали, чтобы иностранным и азербайджанским экспертам, наряду с представителями неправительственных организаций, был предоставлен доступ для мониторинга месторождения и проведения оценок на месте для обеспечения подотчетности и экологической ответственности.

Поскольку коалиция "Защита окружающей среды прежде всего" призывает к прекращению деятельности или прозрачному раскрытию оценок воздействия на окружающую среду, текущие экологические проблемы подчеркивают сложную взаимосвязь между экономической деятельностью, экологической устойчивостью и региональным сотрудничеством. Разработка карты Азербайджаном еще больше ставит экологические проблемы в более широкий геополитический контекст.

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